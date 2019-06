Salipi: expositores baixam preços para atrair leitores

O Salão do Livro do Piauí (Salipi) 2019 foi lançado no sábado (01) e, desde o primeiro dia, os expositores já estão oferecendo vantagens aos visitantes, como forma de atraí-los aos seus stands e preços acessíveis e promoções são algumas dessas estratégias. O Salipi este ano acontece de 1º a 09 de junho, na Universidade Federal do Piauí (UFPI), que este ano homenageia a professora Cecília Mendes.

Os livreiros estão com boas expectativas para o começo desta semana no Salipi. Isso porque as escolas poderão levar seus alunos para visitar e conhecer o Salão do Livro. Com a boa movimentação, também espera-se que as vendas melhorem. A vendedora Socorro Guimarães, contudo, pontua que a procura deve aumentar nos últimos dias, já que as pessoas tendem a visitar o Salipi mais próximo do final de semana.

“Os livros infantis estão saindo bastante. O que mais as atrai são os livros de colorir e de histórias. Já os pais, tentam incentivar outro dito pode leitura. Mas esse é um bom público e para atraí-los, estamos com preços bem acessíveis e condições até melhores do que na unidade que temos no shopping”, comenta.



O que mais atrai os consumidores são os livros infantis de colorir e de histórias - Foto: Poliana Oliveira/O Dia



Dentre os livros mais pro curados pelas crianças estão histórias clássicas, como Pinóquio e de princesas. Ela conta que livros de desenho e de colorir também estão entre os favoritos dos pequenos.

A vendedora Beth Rocha conta que a procura ainda está pouca em relação aos últimos anos. Segundo ela, isso acontece por conta da localização onde o evento acontece agora, pois quando era na Praça Pedro II era mais movimentado e mais acessível, principalmente para quem depende de transporte público.

Beth Rocha cita ainda que no domingo foi bastante movimentado e muitas famílias foram visitar o local. A expectativa é de que, ao longo da semana e mais próximo do final de semana, a quantidade de pessoas deva aumentar. Com relação à procura pelos livros, a vendedora conta que os jovens costumam se interessar mais por livros de história e ficção.

“Os pais trouxeram os fi lhos para conhecer, como se fosse turismo e isso foi bem interessante. A movimentação aqui é um pouco menor porque basicamente vem quem tem carro e no centro da cidade, devido à localização, atendia mais pessoas”, disse.

Para Socorro Guimarães, o Salipi tem um importante significado, principalmente por incentivar a leitura nas crianças e jovens. “O Salipi tem uma grande importância porque abrange um público bem diversificado e promove a leitura, a cultura e o conhecimento”, finaliza.

“O Salipi é um espaço que impulsiona a leitura, principalmente para as crianças, que estão cada dia mais interessadas em rede social e aparelhos eletrônicos. Como o interesse pelos livros está diminuindo, baixamos o valor para poder atraí-los, sendo também um incentivo a mais”, fala a vendedora Beth Rocha.

Virgiane PassosIsabela Lopes - Jornal O Dia