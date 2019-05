Salipi 2019 traz grandes nomes do jornalismo e feminismo para Teresina

O Salão do Livro do Piauí (Salipi) chega a sua 17ª edição este ano e tem como homenageada a professora, poeta, historiadora e artista plástica piauiense Cecília Mendes. O Salipi 2019 acontece de 31 de maio a 9 de junho, na Universidade Federal do Piauí (Ufpi) e contará com grandes nomes nacionais, como jornalistas, escritores, pesquisadores, professores e digitais influencers.



O professor e presidente da Fundação Quixote, Kássio Gomes, pontua que foram escolhidos convidados que atendessem a todos os públicos, desde o infantil, aos adolescentes, jovens e adultos. As apostas deste ano são Xico Sá e Francisco José, que são jornalistas e escritores; o cordelista Bráulio Bessa; já Djamila Ribeiro e Joice Berth irão representar o feminismo, entre outros.

“Sempre pensamos em fazer um Salão que se adeque à proposta do público piauiense. A ideia é fazer algo novo, principalmente em meio à crise econômica que estamos enfrentando, então precisamos nos reinventar”, conta.



Organizadores revelam que, este ano, o Salão traz algumas novidades e diversos espaços, de forma a atender o maior público possível - Foto: Poliana Oliveira/O Dia



O Salipi traz este ano algumas novidades e diversos espaços, de forma a atender o maior público possível. Pela manhã, haverá o Salipinho, onde a programação será voltada para as crianças, com contação de histórias, teatro de bonecos e oficinas, além do Concurso Literário, oportunidade para novos autores.

“Muitas pessoas escrevem bem, mas não podem pagar a publicação dos seus livros, e essa parceria da Edufpi com a Fundação Quixote é uma excelente oportunidade, pois lançaremos o Concurso Literário para que possamos atender a esse público”, comenta.

Outra novidade deste ano são as revisões para o Enem, que serão ministradas por professores de um grupo educacional. As aulas ocorrerão de segunda a sexta, no turno da tarde e serão voltadas para alunos do 3º Ano do Ensino Médio. Kássio Gomes lembra que o Salipi é um evento que atrai públicos diversificados e o maior interesse do Salão é trazer a comunidade para dentro da universidade, promovendo a leitura e escrita.

Para este ano, a expectativa é que o espaço conte com, pelo menos, 80 estandes, sendo a exposição e venda de livros o maior atrativo para a iniciativa privada.

Isabela Lopes - Jornal O Dia