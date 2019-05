Xico Sá e Débora Aladim participam do Salipi neste fim de semana

Chegando à sua 17º edição este ano, o Salão do Livro do Piauí (Salipi) deve atrair uma multidão ao longo dos próximos dias, com uma intensa programação, que inclui lançamento de livros, palestras, bate-papos literários, apresentações artísticas, dentre outras atividades. Paralelamente ao Salão, também será realizado o 22º Seminário Língua Viva.

O Salipi acontece de 31 de maio a 9 de junho, no Complexo Cultural Rosa dos Ventos, na Universidade Federal do Piauí (UFPI).

Neste final de semana serão realizadas palestras do jornalista Xico Sá e de Débora Aladim, estudante de História da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Xico Sá faz parte dos programas "Papo de Segunda", no GNT, e "Extraordinários", do SporTV, além de contribuir semanalmente com uma coluna na edição brasileira do jornal El País. Fez parte, ainda, dos programas "Cartão Verde", da TV Cultura; "Saia Justa", do GNT; e "Amor e Sexo", da Rede Globo. E também já foi colunista do jornal Folha de São Paulo.

O jornalista Xico Sá fará uma palestra neste sábado

Considerada a maior youtuber da área educacional no país, Débora Aladim gravou vídeoaulas que viralizaram na internet.

Débora começou a gravar os vídeos em 2013, para ajudar os colegas de sala com as provas. Com o sucesso do seu material, foi convidada em 2016 para gravar videoaulas para o Ministério da Educação. Seu conteúdo inclui aulas de História, redação e dicas de estudo.

A youtuber Débora Aladim (Foto: Arquivo pessoal)

No sábado, às 19 horas, Xico Sá fará a palestra "Crônicas de amor e resistência". O jornalista começou a carreira no Recife, tendo atuado por muitos anos como repórter investigativo. Como jornalista, ganhou os principais prêmios do país.

Já no domingo, também às 19 horas, o Seminário Língua Viva recebe no Cine Teatro da UFPI a estudante e influenciadora digital Débora Aladim, que é autora do livro "Redação Infalível".

O canal Débora Aladim, em que a autora dá dicas de estudos, é um dos cinco maiores canais de educação do Brasil com mais de 2 milhões de seguidores.

Com o tema “A leitura engrandece a alma”, o Salipi vai homenagear a escritora Cecília Mendes. Serão lembrados ainda o centenário das obras: "Pandora", de Da Costa e Silva; "Cidades Mortas", de Monteiro Lobato; e "Carnaval", de Manuel Bandeira.

