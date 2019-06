Salipi 2019: A música autoral piauiense ganha espaço no evento

Ao longo dessa semana, até o próximo dia 9 de junho, o Espaço Rosa dos Ventos, na Universidade Federal do Piauí – UFPI recebe a 17ª edição do Salão do Livro do Piauí – Salipi. Além de receber expositores e autores em uma programação diversa, o evento também conta com uma série de apresentações artísticas gratuita, com nomes do cenário musical autoral de Teresina.

Dentro do Salipi, os músicos farão shows diariamente no Palco Marcus Peixoto. As apresentações contemplam uma variedade de estilos musicais, da música clássica ao forró, do reggae ao cordel, do rock ao folguedo e do MPB ao blues. O coordenador musical do evento, Marco Antonio Santos, explica que o objetivo do espaço é apresentar o trabalho autoral dos artistas locais.

Wylsef Lago ressalta a importância dessas apresentações no Salão do Livro do Piauí. (Foto: Divulgação)

“O critério principal para a escolha dos artistas foi pensar em pessoas que desenvolvam um trabalho autoral, que esteja em atividade e que não tenham se apresentado nos últimos dois anos no Salão. Estamos sempre querendo renovar e está sempre surgindo novos artistas, novas bandas. Acreditamos que o Salipi é o lugar certo para dá oportunidade para esses artistas”, justifica.

Entre os nomes que estão passando pelo palco estão: Mylena Soares e Amon Rá; Jéssica Lima; Laisla Maranhão; Érica Galvão; Wylsef Lago; Lucas Cantam e Bruno Farias. O encerramento, no dia 9 de junho, acontece com o grupo Melhor de Três Junino formado por João Cláudio Moreno, Soraya Castelo Branco e Flávio Moura e ainda com o show nacional de Geraldo Azevedo. Para Wylsef Lago, nome que integra a programação, subir ao palco, no Salipi, é um reconhecimento.

“Para mim está sendo uma satisfação enorme fazer parte desse evento importantíssimo que é o Salipi Fiquei feliz com o convite. O público vai ouvir músicas do meu primeiro discos, o ‘EP Wylsef Lago’, e algumas canções do meu novo trabalho ‘Wylsef Lago e parcerias’, além de novas músicas do disco que vou lançar até o fim do ano”. O palco destinado as apresentações locais dentro do Salipi é uma homenagem ao publicitário Marcus Peixoto, grande agitador cultural do Estado. “O Marcus, como idealizador do Piauí Pop, tinha uma parceria com o Salipi. Ele fazia a ponte com as bandas locais que participavam do Piauí Pop e o Salipi. Ele sem foi um parceiro do evento”, finaliza Marco Antonio Santos.



Yuri Ribeiro