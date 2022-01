Em apenas dois dias, Teresina registra 80% da chuva esperada para janeiro

O alto volume de chuvas que caiu sobre Teresina desde a virada do ano foi suficiente para atingir 81% do volume esperado para todo o mês de janeiro. Segundo o climatologista Werton Costa, a média prevista para o mês é de 185 mm na Capital. No entanto, desde a virada de ano, Teresina já registrou 151,9 mm, sendo 101 mm apenas na noite de Revéillon, volume recorde para a cidade.

O climatologista esclarece que volume expressivo de precipitação é causado pela atuação residual da umidade da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). "Muitas células de temporal se estabeleceram sobre o Norte e o Centro Norte do Piauí, e uma delas despejou sobre Teresina mais de 100 mm de acumulado de precipitação, sendo que mais de 50 mm aconteceu em um intervalo inferior a uma hora", explica o climatologista. Foto: Arquivo O Dia De acordo com o professor, fatores como o crescimento horizontal exacerbado, a falta de um sistema de drenagem adequado, bem como a ausência de programas de arborização e atenção devida aos riachos e lagoas, que são em grande parte canalizados ou aterrados, favorecem os episódios de alagamento. Na zona Leste da cidade, por exemplo, o temporal foi suficiente para deixar bairros inteiros alagados. Na avenida Homero Castelo Branco um veículo com uma mulher e quatro crianças foi arrastado pela correnteza. Já no bairro Satélite, o chef de cozinha João Marcelo morreu após o seu veículo ser arrastado para um córrego. "Esse volume de chuvas que cai sobre uma cidade fortemente impermeabilizada, que elegeu o asfalto como o carro-chefe da modernização e que cresce de forma veloz, se espraiando pela periferia, sem a devida drenagem urbana, favorece episódios de alagamento e inundação. É fundamental pensar no planejamento urbano de forma que respeite o caminho das águas", alerta. O climatologista alerta ainda que esse é apenas o começo do período de chuvas. A previsão meteorológica aponta para novos episódios de chuva, de menor intensidade, para o restante do mês de janeiro, fevereiro e março. A expectativa é de que a temporada chuvosa na Capital seja acima da média dos últimos anos.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no