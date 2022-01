Vídeos: fortes chuvas deixam avenidas alagadas em Teresina

Durante a época chuvosa, transitar em Teresina seja a pé ou com o próprio veículo, se torna um desafio. Não só pelos temporais, mas também pela falta de um sistema de drenagem adequado. Quando há fortes chuvas, as ruas tendem a acumular água e acabam ficando alagadas, o que dificulta o trânsito de veículos e de pedestres.



O problema de drenagem na cidade se estende por todas as zonas. Na zona Leste, entre o cruzamento da Avenida Senador Arêa Leão e Homero, o grande volume de água causa preocupação à população. Em imagens divulgadas nas redes sociais, é possível perceber a falta de escoamento da região e a consequência que isso gera.







A mesma questão é recorrente na Avenida João XXIII, também na zona Leste de Teresina. Na noite de ontem (31), parte do local foi interditado pela impossibilidade de trânsito devido ao alagamento. Motoristas que tentaram passar pela avenida acabaram tendo problemas com o veículo.







Já na zona Sul, as ruas do Residencial Torquato Neto passam pela mesma situação. Diversos pontos do bairro ficam totalmente alagados e impossibilitam o trânsito de pessoas, além de danificar os veículos.







Além dos pontos citados, populares relatam que a Avenida Miguel Rosa, na zona Sul de Teresina, bem como a Avenida Walfrido Salmito e a Barão de Castelo Branco também trazem preocupações diante dos alagamentos constantes neste período do ano.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Ithyara Borges