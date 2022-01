Amigos lamentam a morte de Chefe de Cozinha arrastado pela chuva no Satélite

A morte trágica do chefe de cozinha João Marcelo, 37 anos, que faleceu após o seu veículo ser arrastado pela enxurrada no bairro Satélite, zona leste de Teresina, gerou forte comoção nas redes sociais. O homem trabalhava como chefe de cozinha no restaurante Urbano e era muito querido pelos clientes e funcionários do estabelecimento.



Ao longo do último sábado vários pontos de alagamento foram registrados em Teresina, além da morte de João, dois veículos foram arrastados na avenida Homero Castelo Branco, uma mulher e quatro crianças foram resgatadas após o veículo em que estavam ficar submerso próximo ao cruzamento com a avenida João XIII.

Um relato emocionado, seguido por centenas de comentários foi registrado na página do próprio restaurante.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no