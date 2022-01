Teresina tem chuva recorde na virada de ano; 101 mm em apenas 24h

O temporal que atingiu Teresina na virada de ano confirmou a previsão meteorológica para a data. No entanto, os volumes registrados surpreenderam até mesmo quem se preparou para aproveitar a festa de réveillon debaixo de chuva. Segundo o climatologista Werton Costa, a Capital registrou 101,8mm de chuva em apenas 24 horas. Deste volume, cerca de 50 mm ocorreu em apenas uma hora.



A última vez que Teresina havia registrado um volume de chuvas desse patamar em um curto intervalo de tempo ocorreu em 04 de dezembro de 2018. Na época, a Capital chegou a registrar 100 mm em um único dia, volume inferior ao registrado nesse primeiro dia de 2022.

Foto: Jailson Soares/O Dia

O climatologista explica que, assim como em 2018, a chuva das últimas 24 horas foi provocada pela atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), mesmo fenômeno responsável pela tragédia ocorrida no final de dezembro no interior da Bahia. A ZCAS é descrita pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) como um dos principais sistemas meteorológicos responsáveis pela reposição hídrica em parte do Brasil no período chuvoso.

“A Zona de Convergência do Atlântico Sul mudou de posição, está enfraquecida e, no momento, está provocando instabilidades sobre Minas Gerais, mas esse canal de umidade conseguiu atingir Teresina de forma enfraquecida, e de forma enfraquecida provocou tudo isso”, destaca Werton Costa.

E os piauienses devem se preparar para mais chuva nas próximas 24 horas. De acordo com o Inmet, todo o estado do Piauí está sob alerta laranja para chuvas intensas. Segundo a previsão, deve chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de até 100 km por hora. Devido ao temporal, há o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.