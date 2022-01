Em noite de pânico, chuva causa estragos e deixa um morto em Teresina

A forte chuva que caiu em Teresina na tarde e noite do último sábado (01) deixou um rastro de destruição e medo pela cidade de Teresina. Em diversos pontos do município foram registrados alagamentos, no bairro Satélite, zona leste de Teresina, um homem identificado como João Marcelo morreu após o seu veículo ser arrastado para um córrego. Por volta das 18h o jovem trafegava em seu veículo, modelo Sandero, pela rua Plutão, no Satélite, próximo ao clube dos engenheiros, com cinco passageiros dentro do veículo. Devido a força da água o veículo foi arrastado até a rua Sebastião Leal, todos os passageiros conseguiram deixar o veículo, porém João Marcelo teria ficado preso ao cinto de segurança e morreu afogado.



Também na zona leste, na avenida Homero Castelo Branco, dois veículos foram arrastados pela forte enxurrada, uma mulher e quatro crianças foram resgatadas após o veículo ficar submerso. Após as ocorrências registradas ontem devido à chuva, o prefeito Dr. Pessoa realiza na manhã deste domingo, uma reunião de emergência com o secretariado. As obras da galeria da zona leste, que deveria resolver o problema das enchentes em Teresina, segue praticamente parada e sem previsão de conclusão .



As fortes chuvas também deixaram um rastro de destruição pelo interior do estado. Na cidade de Altos Cinco pessoas morreram e uma escapou com vida após um carro cair em um riacho na zona Rural do município de Altos, localizado a 41 km de Teresina. O acidente ocorreu na madrugada deste sábado (1º).

Veículos arrastados na avenida Homero / FOTO: Divulgação redes sociais

Teresina foi a capital que mais choveu no Brasil



De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Teresina foi a capital do Brasil que mais choveu no último dia 01 de janeiro. No município foram 101 mm de chuvas, de longe a capital que mais choveu no Brasil. A segunda cidade a registrar maior precipitação foi São Luís com 77 mm. O órgão mantém Teresina e o estado do Piauí em alerta laranja, com perigo de chuvas intensas e tempestades em todo o Estado.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no