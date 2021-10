Crise dos ônibus: Setut e prefeitura de Teresina discutem retorno do transporte coletivo

Na manhã desta segunda-feira (04), as empresas de transporte público de Teresina, juntamente à prefeitura da capital, se reúnem para discutir a minuta de acordo que vem sendo negociada há mais de 40 dias. A reunião ocorrerá às 11h, na Procuradoria Geral do Município.

(Foto: Arquivo O Dia)

Após a modificação de alguns itens na minuta propostos pela prefeitura, o Consórcio SITT (Sistema de Integração do Transporte de Teresina), não fechou o acordo para o retorno dos ônibus na Capital. “Infelizmente, o conteúdo desta nova minuta do acordo, que já estava praticamente aprovado pelas partes, desde o final da semana passada, foi bastante modificado e, em vista desta nova situação, tornou-se necessário o SITT se reunir com as concessionárias para avaliação deste novo documento”, disse o Consórcio.

Para as empresas de transporte público, a forma lenta de tratar sobre esse assunto reflete diretamente na a a deterioração dos ônibus. “Essa lentidão, parteana, que vem sendo dedicada ao tema, por parte da Prefeitura de Teresina, tem contribuído sobremaneira para a deterioração do sistema de transportes urbanos em Teresina.”



