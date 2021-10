Strans altera minuta e empresários não fecham acordo para retorno dos ônibus em Teresina

O Consórcio SITT (Sistema de Integração do Transporte de Teresina) informou, na manhã deste sábado (02), que a Prefeitura de Teresina modificou itens importantes na minuta de acordo que vinha sendo negociada há mais de 40 dias. Com os novos termos inseridos, os empresários decidiram não fechar o acordo para o retorno dos ônibus na Capital.



Foto: Arquivo/ODIA

“Infelizmente, o conteúdo desta nova minuta do acordo, que já estava praticamente aprovado pelas partes, desde o final da semana passada, foi bastante modificado e, em vista desta nova situação, tornou-se necessário o SITT se reunir com as concessionárias para avaliação deste novo documento”, disse em nota.

Segundo o Consórcio, a previsão é de que uma reunião ocorra na próxima segunda-feira (4) para tratar sobre o assunto. “Lamentamos que a Prefeitura tenha levado todos esses dias para analisar juridicamente a última minuta pactuada e somente hoje tenha nos retornado com várias desconsiderações aos termos já anteriormente acordados”, ressalta.

“Essa lentidão, parteana, que vem sendo dedicada ao tema, por parte da Prefeitura de Teresina, tem contribuído sobremaneira para a deterioração do sistema de transportes urbanos em Teresina.”

O Dia tentou contato com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans), mas as ligações não foram atendidas.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!