O corpo do capitão Anderson Pereira, 44 anos, está sendo sepultado na manhã desta sexta-feira (2) no cemitério São José, na zona Norte de Teresina. Sob um clima de forte comoção, familiares, amigos e correligionários do presidente do diretório municipal do PSL em Teresina prestam as suas últimas homenagens ao capitão que morreu precocemente durante um acidente automobilístico ocorrido ontem (1º), no km 150 da BR-343.

Corpo do presidente do diretório do PSL é sepultado em Teresina. (Foto: Lalesca Setúbal/ODIA)



O corpo do capitão do Corpo de Bombeiros foi velado em uma funerária na avenida Miguel Rosa. Dezenas de pessoas compareceram ao local para se despedir do bombeiro militar. O velório foi encerrado por volta das 9h e, em seguida, familiares e amigos acompanharam o cortejo fúnebre. O corpo está sendo levado ao local do sepultamento em um caminhão do Corpo de Bombeiros.

O capitão se dirigia à cidade de Parnaíba para falar com lideranças do partido e organizar a vinda do presidente Jair Bolsonaro no próximo dia 14 de agosto, quando sofreu o acidente automobilístico. Segundo a PRF, o veículo conduzido pelo bombeiro militar, um Fiat Siena de cor branca, estava com velocidade acima da permitida para o trecho onde o acidente ocorreu. Além disso, o veículo utilizava um pneu reserva, que, por orientação técnica, só pode desenvolver velocidade máxima de 80 km/h.



Ainda de acordo com a PRF, as condições da pista eram boas, apesar de ser uma curva. O veículo saiu da pista vindo a colidir com uma árvore. O capitão morreu na hora e o corpo precisou ser retirado das ferragens com ajuda de equipes do Corpo de Bombeiros.

Nathalia Amaral, com informações de Lalesca Setúbal.