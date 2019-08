Presidente do diretório do PSL morre em acidente na BR-343

O presidente do diretório municipal do PSL em Teresina, capitão Anderson Pereira, faleceu na madrugada desta quinta-feira (1°) em acidente grave ocorrido na BR-343, nas proximidades do município de Piracuruca.



Segundo informações do major Diego Melo, presidente da Associação dos Oficiais Militares do Estado do Piauí (Amepi), o capitão se dirigia à cidade de Parnaíba para falar com lideranças do partido e organizar a vinda do presidente Jair Bolsonaro no próximo dia 14 de agosto.

"Acabei de receber uma informação e confirmei com o subcomandante do Corpo de Bombeiros que está mandando uma viatura para o local indicado. Não sei mais informações", informou.

O vereador Luís André (PSL) lamentou a morte do companheiro de partido e disse que o capitão estava "muito feliz" com a posse como presidente do diretório municipal do PSL. "Estou muito abalado porque é uma perda irreparável para o partido. Era um cara que assumiu agora. O partido com o capitão Anderson é uma coisa, sem o capitão Anderson... Nós perdemos uma pessoa que vivia o tempo todo para construir o partido, ele estava muito feliz de ter assumido, estava curtindo a chapa", lamentou.

O Corpo de Bombeiros de Parnaíba informou ao O DIA que o veículo do capitão chocou-se contra uma árvore entre os municípios de Brasileira e Piracuruca. Uma equipe dos bombeiros está no local realizando os primeiros procedimentos. Até o momento não há confirmação se haviam outras pessoas dentro do veículo.

Capitão Anderson morre em acidente grave na BR-343. (Foto: Elias Fontenele/ODIA)



O capitão Anderson Pereira foi candidato a deputado estadual nas eleições de 2018 e havia assumido no dia 17 de julho a presidência do diretório municipal do PSL em Teresina. Há duas semanas, o capitão esteve nos estúdios da O DIA TV falando sobre a indicação e posse no cargo de presidente do diretório municipal do partido e sobre as diretrizes de atuação da sigla para o pleito de 2020.





Confira a entrevista:





Nathalia Amaral e Breno Cavalcante.