Veículo conduzido pelo capitão Anderson estava acima da velocidade permitida

A Polícia Rodoviária Federal informou, na tarde desta quinta-feira (1º), que o veículo conduzido pelo capitão Anderson Pereira, um Fiat Siena de cor branca, estava com velocidade acima da permitida para o trecho onde o acidente ocorreu, no km 150 da BR 343, no município de Piracuruca, a cerca de 200 km de Teresina.

A PRF informou, ainda, que o veículo utilizava um pneu de emergência, que, por orientação técnica, só pode desenvolver velocidade máxima de 80 km/h.

As condições da pista no trecho do acidente são boas, mas há uma curva no local.

O acidente ocorreu no início da manhã desta quinta-feira. O Fiat Siena saiu da pista e chocou-se violentamente contra uma árvore. No carro havia apenas o condutor.

O capitão Anderson Pereira foi candidato a deputado estadual nas eleições de 2018, tendo se destacado no Piauí como um dos principais apoiadores da candidatura de Jair Bolsonaro à Presidência da República.

O capitão Marcelo Anderson Pereira foi entrevistado no Sistema O DIA de Comunicação há cerca de duas semanas (Foto: Elias Fontinele / O DIA)

No último dia 17 de julho, o capitão Anderson tomou posse como presidente do diretório municipal do PSL em Teresina. Dias antes, em entrevista ao portal O DIA, ele afirmou que uma das metas do partido para o próximo ano é eleger de três a quatro vereadores na Câmara Municipal de Teresina, além de lançar um candidato forte à Prefeitura da capital, bem como na maior parte dos demais 223 municípios piauienses.

Anderson acreditava que Bolsonaro deve ter um papel decisivo nas eleições municipais do próximo ano, e estava determinado a trabalhar para que o capital eleitoral do presidente contribuísse para o fortalecimento de pré-candidatos do PSL no Piauí.

Anderson sofreu o acidente automobilístico justamente quando se dirigia à cidade de Parnaíba para tratar com lideranças locais do PSL e com o prefeito Mão Santa (sem partido) sobre a visita de Bolsonaro à cidade. Está agendada para o próximo dia 14 de agosto a chegada da comitiva presidencial ao litoral do estado.

O capitão Anderson também presidia a Associação dos Bombeiros Militares do Estado do Piauí (Abmepi).

Cícero Portela