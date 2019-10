Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão na Seduc

Agentes da Polícia Federal estiveram na manhã desta quarta-feira (30) na sede da Secretaria de Estado da Educação do Piauí (Seduc), no Centro Administrativo do Governo do Estado do Piauí, zona Sul de Teresina, cumprindo mandado de busca e apreensão relacionados à investigação da operação Topique.

Segundo a PF, a medida cautelar está sendo cumprida na Gerência de Tecnologia da Informação, setor de informática da Seduc, e tem a finalidade ãde recolher dados e arquivos de servidores públicos investigados pela prática de organização criminosa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e crimes de licitação.

O deputado Francisco Limma, líder do Governo na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), esteve no Centro Administrativo durante o cumprimento dos mandados e afirmou que o Governo é a favor das investigações. "O que nós somos contrários é ao sensacionalismo, mas investigar, colocar todas as informações à disposição, o Governo sempre se colocou à disposição para colaborar com todo e qualquer tipo de investigação. Eu não acompanhei os detalhes, mas espero que as coisas tenham sido feitas dentro das relações republicanas", frisou.

Contraponto

A reportagem do O Dia entrou em contato com a Seduc, mas até o momento o órgão não emitiu nota sobre a operação realizada na manhã de hoje na Gerência de Tecnologia da Informação. O O Dia reitera que o espaço continua aberto para quaisquer esclarecimentos sobre o fato.

Operação Topique



A Operação Topique, deflagrada em agosto do ano passado, investiga uma organização criminosa responsável por fraudes em licitações e desvio de recursos públicos destinados ao transporte escolar do Governo do Piauí e prefeituras no Piauí e Maranhão.



As investigações da Polícia Federal apontaram ainda que pelo menos 15 empresas estariam envolvidas no esquema criminoso de corrupção e lavagem de dinheiro.

Elas contavam com o apoio e anuência de servidores do alto escalão da Seduc que tinham grande poder de decisão sobre os processos licitatórios. Eram estes servidores que superfaturavam os contratos para o transporte escolar e favoreciam as empresas nos pregões.



Nathalia Amaral e Breno Cavalcante.