Governo fala em 'abuso de autoridade' sobre ação da PF no Karnak

O Governo de Estado do Piauí se pronunciou por meio de nota sobre a operação Satélite, deflagrada hoje (25) pela Polícia Federal, com cumprimento de mandados de busca e apreensão dentro do Palácio de Karnak. No comunicado, o Executivo afirmou que não há investigação contra o Estado e que o processo investiga empresas e servidores, “a quem cabe o direito legítimo de defesa”.



A nota do Governo diz ainda que o Estado é parte interessada no processo e que sempre agiu de forma colaborativa com as forças policiais, fornecendo todos os documentos, dados e informações solicitadas. O governo criticou o que chamou de “espetáculo” e falou em “abuso de autoridade” ao mencionar busca e apreensão realizada pela polícia dentro de repartições públicas que não são objeto de investigação.

O Governo finalizou a nota dizendo que reafirma seu compromisso com a transparência e continuará repassando documentos e informações solicitadas, demonstrando que tem interesse na elucidação dos fatos com respeito à lei.



PF cumpriu mandados de busca e apreensão dentro do Palácio de Karnak - Foto: O Dia

Confira a nota na íntegra:

A respeito da operação da Polícia Federal deflagrada nesta manhã (25), o Governo do Estado informa que NÃO HÁ INVESTIGAÇÃO CONTRA O ESTADO. O processo investiga empresas e servidores, a quem cabe o legítimo direito de defesa. O Estado é parte interessada no processo e sempre agiu de forma colaborativa, fornecendo todos os documentos, dados, e informações solicitadas. Nada do que foi entregue na operação deixaria de ser entregue bastando comparecer e requisitar. Mais uma vez lamentamos o caminho do espetáculo. A operação de busca e apreensão realizada pela polícia no interior de repartições públicas que não são objeto da investigação, com cobertura midiática ao vivo, atenta contra o Estado de Direito, pilar da Constituição Federal, podendo caracterizar claro abuso de autoridade. O Governo do Estado reafirma seu compromisso com a transparência, continuará repassando documentos e informações solicitadas, e mais que qualquer outro tem interesse na elucidação dos fatos, porém com respeito à lei

