Polícia conclui inquérito; empresário é indiciado por homicídio

O Núcleo de Feminicídio, vinculado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), concluiu nesta segunda-feira (07) o inquérito policial da morte da jovem Vanessa Carvalho e do atropelamento e lesão corporal dela e de sua amiga, Anucha Leite, ocorrido na madrugada do domingo, 29 de setembro. Pablo Henrique Campos Santos, autor do crime, foi indiciado por homicídio tentado, praticado contra Anucha; e por homicídio consumado, praticado contra Vanessa.



Ambos os crimes possuem a qualificadora do feminicídio, ou seja, quando o delito é praticado pelo simples fato da vítima ser mulher, revelando o menosprezo do autor do crime pela figura feminina. A informação foi confirmada ao Portal O Dia pela delegada Luana Alves, coordenadora do Núcleo de Feminicídio.



Pablo Henrique Campos foi indiciado por homicídio tentado, homicídio qualificado e os dois crimes têm a qualificadora de feminicídio - Foto: Divulgação/PM-PI

"Nós entendemos que a conduta dele foi direcionada a atingir as duas vítimas, tanto a Vanessa, como a Anucha. Então ele cometeu um homicídio consumado e um homicídio tentado e dentro desse homicídio nós observamos a qualificadora do feminicídio para as dua. A Anucha, pelo fato da violência doméstica. Me informaram que ele estiveram uma discussão por ciúmes no casamento. E a Vanessa, porque o Pablo se incomodava muito com a amizade das duas, ele tinha alguns julgamentos machistas em relação à amiga da namorada", explica a delegada.



Vanessa Carvalho (de branco) e Anucha Leite (de preto) foram atropeladas por Pablo Henrique Campos - Foto: Reprodução/Instagram

O relatório de investigação aponta que Pablo Henrique mantinha com Anucha um relacionamento abusivo e, muito embora ela não tenha relatado ter sofrido agressões físicas dele, ele cometia com ela abusos psicológicos. Segundo a delegada Luana, a jovem tinha sua liberdade de agir, de ir e vir e de conversar com as pessoas tolhida pelo comportamento do namorado.





Além destes pontos, foi incluído também como qualificadora dos crimes cometidos por Pablo a impossibilidade de defesa das vítimas. Conforme apontaram os depoimentos das testemunhas que viram o ocorrido, ele acelerou o carro com claro objetivo de atingir Anucha e Vanessa e exerceu uma velocidade muito elevada, impedindo que as vítimas desviassem ou tentassem se defender de alguma forma. "Eu fico pensando é que se a gente está na rua e vê um animal, um cone de sinalização que seja, a gente desvia, e o Pablo não. Ele viu aquelas meninas e as atingiu como se a vida delas não tivesse o menor valor", discorreu a delegada Luana.

Com a conclusão do inquérito e o indiciamento de Pablo, a polícia vai encaminhar o relatório da investigação para o Tribunal de Justiça, que deverá despachar o documento ao Ministério Público. O MP analisará as provas colhidas e anexadas e decidirá se vai ou não oferecer a denúncia ao Judiciário. Se for denunciado, Pablo passará da condição de indiciado para a condição de formalmente acusado. No caso de Tribunal de Justiça acatar a denúncia do MP, ele poderá passar para a condição de réu no processo.

Maria Clara Estrêla, com informações de Nathalia Amaral