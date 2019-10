Mulher atropelada pelo namorado recebe alta do HUT

A namorada do empresário Pablo Henrique, Anuxa Kelly Leite Alencar, 34 anos, deixou o Hospital de Urgências de Teresina (HUT) no início da tarde desta terça-feira (01).

Anuxa foi atropelada pelo namorado na madrugada do último domingo (29) após sair de um buffet na Avenida Homero Castelo Branco, zona leste de Teresina. Ela passou dois dias internada após o ocorrido.

A assessoria do hospital confirmou sua saída e disse queAnuxa deixou a unidade consciente, caminhando. Anuxa estava com a amiga, enfermeira Vanessa Carvalho , no momento do acidente e não resistiu aos ferimentos. A namorada do acusado teve apenas escoriações leves e traumatismo craniano leve, não sendo necessária a realização de cirurgias.



Anuxa Kelly foi atropelada pelo namorado após discussão em buffet no último domingo (29). (Foto: Rede Social)

Rodrigo Antunes