Ex-capitão da PM assassino confesso da namorada vai a júri popular

O ex-capitão da Polícia Militar, Allisson Wattson da Silva Nascimento, irá a júri popular pelo assassinato da estudante de direito Camilla Abreu. A decisão é da juíza Maria Zilnar Coutinho Leal, da 2ª Vara do Tribunal do Júri. O ex-PM deve ser julgado pelos crimes de homicídio qualificado (feminicídio), ocultação de cadáver e fraude processual.

Na decisão, a magistrada também determina que Allisson Wattson permaneça preso até o julgamento pelo Tribunal do Júri, entendendo que os requisitos para manutenção da prisão continuam vigentes, como medida necessária para resguardar a ordem pública e da instrução do tribunal do júri.

Juíza Maria Zilnar Coutinho. (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



"Existem indícios suficientes da autoria atribuída ao acusado quanto aos delitos descritos na denúncia, além de que existem fatos que demonstram que a soltura do acusado seria de grande prejuízo à instrução do plenário do Júri, visto o modo de execução da vítima, o intuito do acusado de atrapalhar a investigação e, também se verifica nos autos o medo de represálias das testemunhas, sendo inclusive necessária a oitiva em sigilo destas", afirma a juíza na decisão.

Durante a audiência de instrução, no dia 23 de fevereiro deste ano, Alisson Wattson alegou sofrer de distúrbios psicológicos e se recusou a responder as perguntas feitas pela magistrada, a juíza Maria Zilnar Coutinho, e pela promotoria, respondendo apenas os questionamentos feitos pelo seu advogado.

No seu depoimento, o ex-policial negou ter matado a estudante em seu depoimento na audiência de instrução e julgamento do Tribunal do Júri, ocorrida durante a manhã e contradisse a versão dada em depoimento à Polícia Civil durante as investigações do desaparecimento da estudante. Na época, o ex-capitão confessou ter matado a estudante e apontou com precisão o local onde havia ocultado o corpo de Camilla.

Na audiência, a defesa chegou a ser advertida pela juíza de que estaria desrespeitando a vítima e a testemunha Luana Maria de Sousa, amiga de Camila, devido às perguntas desqualificando as duas. Mais de uma vez, Maria Zilnar indeferiu questionamentos do advogado. O advogado do acusado, Pitágoras Veloso, chegou a perguntar se Camila e Luana exploravam o ex-capitão financeiramente, quem pagava as contas quando eles saíam e até se a vítima era garota de programa e “afobada".

Audiência de instrução do caso Camilla Abreu. (Foto: Assis Fernandes/O Dia)

No último dia 05 de março, a alegação de insanidade mental impetrada pela defesa foi descartada pelo juiz da 2ª Vara do Tribunal do Jurí, Carlos Hamilton Bezerra Lima, que negou o pedido de investigação para comprovar a suposta insanidade mental do ex-capitão. Com a sentença, o juiz descartou a possibilidade da defesa alegar que o crime foi cometido em decorrência de insanidade mental, o que poderia trazer benefícios ao acusado, e atesta que o réu possuía perfeitas faculdades mentais quando cometeu o crime.

Veja a cobertura do Portal O Dia sobre o caso

Família pede ajuda para encontrar jovem desaparecida em Teresina

Delegacia de homicídios assume investigação sobre jovem desaparecida

Amiga relata histórico de violência entre jovem desaparecida e PM

Delegado confirma morte da estudante de direito desaparecida

Capitão da PM adia apresentação na Delegacia da Homicídios para amanhã

Camila se sentia presa e vivia ameaçada, relata amiga de estudante

Defesa de capitão da PM afirma que tiro em namorada foi acidental

Promotor pede que Justiça negue perícia no celular de Camilla Abreu

Capitão que matou Camila Abreu é expulso da Polícia Militar

Governador assina a expulsão de Alisson Wattson dos quadros da PM

Ex-PM diz não ter matado Camilla e se nega a responder perguntas



Juiz descarta insanidade mental de ex-PM acusado de matar Camilla



Nathalia Amaral