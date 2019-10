Assassino de Lara Fernandes é condenado a 18 anos e 11 meses prisão

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri Popular de Teresina acatou na integralidade a tese do Ministério Público e condenou a 18 anos e 11 meses de prisão Eduardo Pessoa Araújo, réu pelo assassinato da jovem Maria de Lara Fernandes. O crime aconteceu em novembro do ano passado e o corpo da vítima foi encontrado às margens do Rio Parnaíba.



Eduardo cumprirá a pena em regime fechado e não poderá recorrer da sentença em liberdade. O julgamento que culminou em sua condenação durou quase o dia inteiro e foi presidido pela juíza Rita de Cássia da Silva, da 2ª Vara do Tribunal do Júri. Ao todo, foram ouvidas sete testemunhas, sendo três arroladas pelo Ministério Público e quatro arroladas pela defesa de Eduardo.



Julgamento de Eduardo Pessoa durou quase o dia inteiro - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Para o promotor de Justiça João Malato, representante do MP, a condenação de Eduardo Pessoa tem cunho pedagógico e mostra que o conselho de sentença do Tribunal do Júri não deixará passar impune casos de violência contra a mulher. Eduardo responderá por homicídio triplamente qualificado: morte praticada por motivo fútil, sem dar chance de defesa à vítima e envolvendo questões de gênero, ou seja, feminicídio.



Promotor João Malato - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Sua defesa ainda não se pronunciou. Logo após o julgamento, Eduardo foi encaminhado para o Penitenciária de Altos, onde começa a cumprir a pena.

Maria Clara Estrêla