TCE: Quatro deputados e seis representantes da sociedade civil disputam vaga; CONHEÇA

A Assembleia Legislativa define nesta quinta-feira (16), em sessão especial, o nome do novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Ao todo, 10 candidatos disputam a vaga, sendo seis profissionais da sociedade civil e quatro deputados de mandato.

O pleito foi regado a polêmicas e articulações de bastidores desde que o conselheiro Luciano Nunes se aposentou compulsoriamente do cargo. Antes mesmo da Alepi ser notificada da vacância, parlamentares buscaram atrair apoio importantes, como do governador Wellington Dias e do presidente da Assembleia, Themístocles Filho.

A deputada Flora Izabel (PT) foi quem conseguiu atrair os chefes do Executivo e Legislativo, contudo, a medida não foi necessária para barrar que outros candidatos da base lançassem candidatura, como Zé Santana (MDB) e Flávio Nogueira Junior (PDT). Por outro lado, Wilson Brandão (Progressista) buscou unir dissidentes da base governista e a bancada de oposição entorno do seu nome.

De fora da Alepi, seis candidatos tiveram candidaturas homologadas. Eles são advogados (Nayara Figueiredo e Thiago Normando), contador (Roosevelt Figueiredo), auditor fiscal (Ricardo Teixeira), promotor (Flávio Teixeira) e auditor de controle externo do TCE (José Cardoso).

Os candidatos participaram de uma rodada de entrevistas no programa O Dia News, da O Dia Tv, e apresentaram seus históricos profissionais e ideias para o cargo. Os seis candidatos da sociedade compareceram, enquanto os quatro deputados alegaram incompatibilidade de agenda e não compareceram.

Ricardo Teixeira

Ricardo Teixeira é auditor fiscal do município de Teresina há 13 anos. Atualmente está no mandato de controlador-geral do município de Teresina. Ele tem formação em contabilidade, é especialista em contabilidade de orçamento público, tem MBA em liderança em gestão pública. Ele defendeu a imparcialidade nos julgamento do TCE-PI.

Thiago Normando

Thiago Normando é administrador e advogado. É também professor universitário e possui cerca de 15 anos de experiência com gestão pública. Ele tem atuação ainda em empresas privadas nacionais e multinacionais. Com essas atribuições, ele se apresentou como candidato ao Tribunal de Contas. Ele defendeu que o TCE deve promover mais transparência em sua atuação.

Roosevelt Figueiredo

Roosevelt Figueiredo é contador e possui atuação no Tribunal de Justiça. Ele é mestrando em gestão, autor de livros de contabilidade pública e professor em instituições de ensino superior. Roosevelt é filho do ex-deputado Chico Figueiredo. Ele defendeu a fiscalização por função de governo.

Flávio Teixeira

Com a atuação em diversas promotorias do estado desde 1996, Flávio Teixeira também já exerceu o cargo de assessor jurídico do Banco do Brasil e de agrônomo. Ele destaca que durante os anos como promotor esteve sempre muito próximo do TCE porque se especializou na área cível. Ele defendeu que o TCE é fundamental no combate a corrupção.

Nayara Negreiros

Nayara Negreiros foi bancária e atuou durante sete anos como assessora de controle externo no Tribunal de Contas do Piauí. Iniciou na advocacia e logo de especializou nas pautas municipalistas. Ela atua ainda como professora de cursos de graduação e pós-graduação na área do direito. Ela defendeu o equilíbrio entre os perfis técnico e político.

José Cardoso

José Cardoso é formado em Administração pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI) e especialista em controle externo. Desde 1995 atua na fiscalização de recursos públicos no TCE-PI e atualmente é o presidente Associação dos Auditores de Controle Externo do Piauí (AUD/TCE-PI). Ele defendeu a função pedagógica da corte.

Flávio Nogueira Júnior

Flávio Nogueira Júnior é formado em Medicina pela Universidade Estadual do Piauí e é especialista em radiologia e diagnóstico por imagem. Está na terceiro mandato de deputado estadual do Piauí, cargo que estava licenciado para assumir Secretaria de Estado do Turismo.

Zé Santana

Zé Santana é graduado em direito pelo Centro Unificado do Piauí (CEUT) e pós-graduado em direito constitucional. Está no segundo mandato de deputado estadual, cargo que estava licenciado para exercer a chefia da Secretaria de Estado da Assistência Social. É empresário com atuação no setor de comércio e serviço.

Flora Izabel

Formada em Economia pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Foi vereadora de Teresina e atualmente está no quarto mandato de deputada estadual na Assembleia Legislativa do Piauí, Já presidiu entre outras comissões a de Fiscalização, Controle, Finanças e Tributação.

Wilson Brandão

Wilson Brandão é engenheiro eletricista pertencente ao quadro de funcionários da Equatorial Piauí e tem ainda graduação em História e Direito. Está no oitavo mandado de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Piauí e já foi secretário de Justiça, secretário de Governo, secretário de Projetos Especiais e estava licenciado para o cargo de secretário de Mineração, Petróleo e Energias Renováveis.

