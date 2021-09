Governador reúne deputados individualmente após dissidência de Hélio Isaías

Os bastidores se agitam um dia antes da eleição para o Tribunal de Contas. Após o anúncio do deputado Hélio Isaías (Progressistas) de que não votaria na candidata de Wellington para o TCE, a deputada Flora Izabel (PT), o chefe do Palácio de Karnak convocou todos os deputados da base aliada para reuniões individuais, as conversas ocorreram no escritório da residência na tarde e noite da última terça (14).

Os candidatos rivais para o TCE, Wilson Brandão (Progressistas), Flávio Nogueira (PDT) e Zé Santana (MDB) também foram convidados, a informação é que Brandão e Santana nem compareceram à reunião. O governador entra em campo para tentar levar a candidata do PT a uma vitória no primeiro turno.



A entrada de Wellington no pleito acontece após o crescimento dos candidatos rivais de Flora. Nos bastidores se comenta uma possível aliança dos três rivais da petista para o segundo turno. Na última terça, em uma edição extra do diário oficial, o governador exonerou a diretora administrativa e financeira da Secretaria dos Transportes, Aurisonia Rodrigues Teles Dodth, braço direito de Hélio Isaías no órgão.



O ato foi visto na base como um recado ao deputado. Em entrevista Hélio Isaías negou qualquer intenção de deixar a base do governador.



