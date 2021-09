Eleição do TCE: MDB nega qualquer diálogo com o PT para aliança com Flora

O presidente estadual do MDB no Piauí, o senador Marcelo Castro, negou que exista qualquer diálogo com o Partido dos Trabalhadores para uma eventual aliança entre Zé Santana (MDB) e Flora Izabel (PT) na corrida para o Tribunal de Contas. Na última segunda o líder do governo na Assembleia, Francisco Costa (PT), admitiu que sigla trabalha nos bastidores possíveis alianças com candidatos que não conseguiram viabilizar seus nomes. Santana e Flávio Nogueira Jr (PDT) até o momento receberam poucas adesões e ficam bem atrás de Flora e Wilson Brandão (Progressistas) na disputa.



O senador Marcelo Castro foi enfático ao negar qualquer possibilidade de acordo com o Partido dos Trabalhadores, o parlamentar confirmou que o objetivo da sigla seria levar Santana para o segundo turno.

“Não tem possibilidade de discutir uma aliança com o PT para o TCE. O MDB está na sua posição firme, tem o seu candidato que é o José Santana, a candidatura dele é irreversível e ele está trabalhando para ir ao segundo turno. Ele será o nosso candidato na quinta-feira e esperamos que ele vá ao segundo turno e seja escolhido pela maioria para ser o nosso representante no Tribunal de Contas”, afirmou Marcelo Castro.

Mágoa

Marcelo ainda lamentou uma possível “mágoa” que poderia ser criada com a eminente derrota de um aliado. O senador destacou que o ideal seria um consenso.

“Minha preocupação é essa, em uma disputa com quatro deputados da base, três que são secretários do governador Wellington Dias, quem perder poderá ficar um pouco magoado e achando que foi preterido, isso não é bom. Se pudesse ter resolvido isso antes teria sido melhor”, concluiu o senador.

FOTO: Assis Fernandes/ODIA

