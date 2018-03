Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta terça-feira (27/02)

Castelo: vítimas e mais seis testemunhas são ouvidas em julgamento



O julgamento de Adão José de Sousa foi suspenso por volta das 14h para o almoço. Até o momento foram ouvidas nove pessoas, entre elas as três vítimas do estupro coletivo em Castelo do Piauí no dia 27 de maio de 2015. As jovens pediram para depor em uma sala separada.



Leia mais



Mulher morre eletrocutada ao estender roupa em fio de alta tensão no Sul do PI

Uma mulher identificada como Kátia de Jesus da Paz Rocha Aragão, de 21 anos, veio a óbito por volta das 11h desta terça-feira (27), ao sofrer uma descarga elétrica na localidade de Vereda da Porta, zona Rural de Corrente, município localizado a cerca de 870 km de Teresina.



Leia mais



Turistas que visitam a Cachoeira do Urubu são expostos ao perigo



A situação da passarela de acesso ao Parque Ecológico da Cachoeira do Urubu, em Esperantina (PI), está colocando riscos os turistas, devido à deterioração, com tábuas quebradas, buracos e corrimão danificado.



Leia mais



Com cortes pelo corpo, suspeito de assalto é encontrado agonizando



Um homem identificado como Wellington Batista do Nascimento, de 33 anos, foi encontrado agonizando após ter sido esfaqueado no centro de José de Freitas, município localizado a cerca de 67 Km de Teresina. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (27). A vítima era conhecida na região por “Pé de peixe”, e tinha várias passagens pela polícia.



Leia mais



PF investiga militares por uso de documentos falsos para compra de armas



A Polícia Federal do Piauí deflagrou nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (27) a operação Fogo Amigo, para cumprir 11 mandados de busca e apreensão em residências de militares do 2º Batalhão de Engenharia e Construção (2º BEC).



Leia mais