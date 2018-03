Turistas que visitam a Cachoeira do Urubu são expostos ao perigo

A situação da passarela de acesso ao Parque Ecológico da Cachoeira do Urubu, em Esperantina (PI), está colocando riscos os turistas, devido à deterioração, com tábuas quebradas, buracos e corrimão danificado.

O jornalista Kléber Oliveira registrou a situação do parque nesta segunda-feira (26) e divulgou em sua rede social. “Visitar o Parque Ecológico da Cachoeira do Urubu em Esperantina, requer muitos cuidados neste período. Não só nos locais de banho, mas na passarela que está muito deteriorada. Há tábuas quebradas, muitos buracos e o corrimão espirrando perigo. Então visite e aprecie a Cachoeira do Urubu, mas tenha cuidado”, escreveu em seu perfil no facebook.



Foto: Kléber Oliveira/Facebook

Ao Portal O DIA, Kleber contou que visita o parque há bastante tempo e que a situação é ainda mais grave. “Não há Corpo de Bombeiros para banhistas e tem muito lixo no local”, diz.

Em resposta, a prefeitura de Esperantina disse que, apesar de o parque ecológico ser estadual, e não de responsabilidade do município, irá tomar medidas cabíveis para adequar o local aos visitantes.

A assessoria da prefeitura disse que, na tarde de hoje (27), uma equipe fará a vistoria do local para saber o que precisa ser feito. Os trabalhos devem começar nesta quarta-feira.

Nayara FelizardoJessyca Mazza