Mulher morre eletrocutada ao estender roupa em fio de alta tensão

Uma mulher identificada como Kátia de Jesus da Paz Rocha Aragão, de 21 anos, veio a óbito por volta das 11h desta terça-feira (27), ao sofrer uma descarga elétrica na localidade de Vereda da Porta, zona Rural de Corrente, município localizado a cerca de 870 km de Teresina.



Polícia Civil irá investigar as causas do acidente. (Foto: Reprodução/Google)

Segundo informações do comandante da Polícia Militar de Corrente, o major Hortêncio, a jovem morreu ao estender uma roupa em um fio de alta tensão que levava energia da casa de familiares da vítima a um galpão na mesma propriedade. "Ela pensava que esse fio era um varal, e como a roupa estava molhada, ela sofreu a descarga elétrica e morreu na hora", relata o comandante da PM.

A vítima é natural de Corrente, mas morava em Brasília e havia chegado na cidade na madrugada de hoje para passar férias. Os familiares chegaram a acionar o SAMU, mas a jovem morreu antes da chega do socorro. A Polícia Civil foi acionada e irá investigar as causas do acidente. O corpo da jovem foi recolhido do local e encaminhado ao Hospital de Corrente.

Nathalia Amaral