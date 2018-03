Castelo: vítimas e mais seis testemunhas são ouvidas em julgamento

Atualização às 19h03

O julgamento do acusado de ser o mentor do estupro coletivo de quatro menores em Castelo do Piauí continua no início da noite desta terça-feira (27). De acordo com a programação, as testemunhas de acusação e de defesa serão ouvidas e, em seguida, o réu irá depor. Até o momento não há previsão de quando a sentença será proferida.

Iniciada às 15h00

O julgamento de Adão José de Sousa foi suspenso por volta das 14h para o almoço. Até o momento foram ouvidas nove pessoas, entre elas as três vítimas do estupro coletivo em Castelo do Piauí no dia 27 de maio de 2015. As jovens pediram para depor em uma sala separada.



Depois das vítimas, foram ouvidas outras seis testemunhas, entre elas o dono de uma propriedade na periferia da cidade. Era lá que Adão costumava se esconder depois que praticava algum roubo. De acordo com a testemunha, o réu teria pedido duas velas e estaria acompanhado de outra pessoa. O homem não soube identificar quem seria, mas acha que era um adolescente.





O júri também ouviu a psicóloga que acompanhou as vítimas durante o tratamento e dois policiais, sendo um civil e outro militar. Por último, uma jovem também serviu como testemunha. Ela chegou junto com Adão ao Fórum, pois está presa. A moça seria namorada de um dos adolescentes.

Após a pausa para almoço, o julgamento continua e não tem previsão para acabar. Após as testemunhas de acusação e de defesa serem ouvidas, o réu irá depor. Por último, acontece o debate entre o representante do Ministério Público e os defensores do réu. Na etapa final, será concedido um tempo para a réplica da acusação e tréplica da defesa e, por fim, será proferida a sentença.

Nayara Felizardo