Com cortes pelo corpo, suspeito de assalto é encontrado agonizando

Um homem identificado como Wellington Batista do Nascimento, de 33 anos, foi encontrado agonizando após ter sido esfaqueado no centro de José de Freitas, município localizado a cerca de 67 Km de Teresina. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (27). A vítima era conhecida na região por “Pé de peixe”, e tinha várias passagens pela polícia.

Moradores da região encontraram Wellington desmaiado e ensanguentado, próximo a um terreno baldio. O homem estava com cortes por todo o corpo, tendo alguns membros, como mãos e pernas, quase decepados.

De acordo com informações do Capitão Pedro, da Polícia Militar de José de Freitas, foi possível identificar vestígios de luta corporal no local onde Wellington estava. “Por ser usuário de drogas, ele roubava o que via pela frente. Não temos como afirmar se foi alguém que reagiu a um assalto, ou se foi um acerto de contas”, disse.

O Samu (Serviço Móvel de Urgência) foi acionado, prestando os primeiros socorros e encaminhando a vítima para o Hospital Municipal de José de Freitas, mas, devido à gravidade dos ferimentos, Wellington foi levado para o Hospital de Urgências de Teresina (HUT).

Nayara FelizardoGeici Mello