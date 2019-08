Juiz: indenização para mãe de menor morto no CEM deve ir pra suas vítimas

O juiz Leonardo Brasileiro, titular da Vara Única da comarca de Castelo do Piauí, determinou, liminarmente, a conversão de indenização devida pelo estado do Piauí a família de menor infrator em benefício das vítimas e de seus familiares.

A decisão é referente a ação de reparação de danos com pedido de tutela de urgência proposta pelas famílias das vítimas de crimes de estupro e homicídios ocorridos em maio de 2015, em Castelo, com participação de Gleison Vieira Silva, que foi morto aos 17 anos, no Centro Educacional Masculino (CEM), onde cumpria medida socioeducativa.

O estupro coletivo ocorreu no dia 27 de maio de 2015, e o menor foi assassinado no dia 17 de julho do mesmo ano.

Na ação de reparação, os autores relatam que em decorrência do falecimento de Gleison Vieira Silva - um dos menores executores do estupro coletivo -, sua genitora ingressou com pedido judicial de indenização por danos morais, julgado procedente em parte, sendo o estado do Piauí condenado a pagar o montante de R$ 60 mil. A ação pede que este valor seja transferido para as vítimas do crime ocorrido em 2015.

“Em análise ao presente caso, verifica-se que, pelos menos em parte, os requisitos da tutela pretendida estão presentes”, afirma o magistrado em sua decisão. Ainda segundo o juiz, observa-se dos autos que a requerida, por ser mãe de Gleison, menor à época dos fatos acima narrados, era a responsável pelo mesmo e, assim, deve responder por seus atos ilícitos praticados, nos termos da legislação civil.

O magistrado cita o artigo 932, inciso I, do Código Civil: “São também responsáveis pela reparação civil: I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia”. “Com isso, o Código Civil de 2002 implantou a responsabilidade objetiva, que independe de culpa e baseia-se na Teoria do Risco (perigo de dano) e no Princípio da Equidade, de forma que a culpa in vigilando dos pais é presumida”, complementa.

O juiz Leonardo Brasileiro ressalta ainda ter conhecimento das condições precárias em que vive a requerida, mas argumenta que “isso, por si só, não exclui o seu dever de indenizar os atos praticados pelos seus filhos menores, pois a impossibilidade de indenizar, sem prejuízo da dignidade humana, não afasta a responsabilidade dos pais, mas apenas suspende a exequibilidade de eventual condenação. Se, porventura, passarem a dispor de um acréscimo patrimonial, deverão cumprir com suas obrigações”.

Por fim, o magistrado determina que, considerando o pedido formulado Ação de Reparação de Danos, assim como a sentença proferida em favor da ré no processo citado anteriormente, e ainda a sua pouca condição financeira, “faz-se necessária a concessão da tutela de urgência, a fim de que sejam suspensos, imediatamente, nos autos do Processo n° 0000645-53.2016.8.18.0045 ou qualquer processo relacionado aos fatos narrados no processo acima referido, qualquer ato de transferência de valores pelo Estado do Piauí ou mesmo levantamento de Alvará Judicial nos autos do processo n° 0000645-53.2016.8.18.0045 em benefício da requerida ou qualquer outra pessoa, até o julgamento final da presente demanda”.

Notícias relacionadas:

Caso Castelo: Associação de Defensores rebate Riedel Batista



“Não tem porque a sentença ser revogada”, diz juiz do caso Castelo



Caso Castelo: delegado geral diz que nova tese é 'absurda e oportunista'



Testemunhas do Caso Castelo do Piauí vão ser ouvidas hoje na cidade



Morre uma das meninas vítimas de barbárie em Castelo do Piauí

Durante estupro coletivo, menores chamavam mentor do crime de 'patrão'

Vítima de barbárie em Castelo deixa UTI do HUT

Amigos e familiares fazem ato em apoio a vítimas de estupro coletivo em Castelo

Polícia estima que laudo do DNA das vítimas e estupradores sai em 15 dias

Vítima de estupro coletivo precisa de doação de plaquetas urgente

Delegado pretende falar com vítimas de estupro

Castelo do Piauí: Mentor de 'estupro coletivo' nega participação no crime

Polícia captura suspeito de comandar estupro coletivo em Castelo

Estupradores estavam alucinados pelo uso de drogas, acredita delegado

Vítimas de estupro coletivo têm cortes do rosto e graves ferimentos

Adolescentes são sequestradas e violentadas em Castelo do PI

Cícero Portela