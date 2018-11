Estudantes fazem balanço positivo do segundo dia de provas do Enem

No Piauí, estudantes que compareceram ao segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (11), afirmaram que as provas de ciências da natureza (física, química e biologia) e de matemática estavam em bom nível, com questões exigindo leitura atenta e com conteúdo bem distribuído. O balanço foi positivo para grande parte dos que já saíram dos locais de prova em Teresina.

Pela primeira vez neste novo formato de dois dias, alunos ganham 30 minutos extras para as provas de exatas - as provas acontecem até 17h30 (horário local).

Jessiane Kaline, de 19 anos, que faz o exame pela segunda vez, disse que as provas exigiram muito raciocínio lógico. “Para matemática era preciso ter muita atenção, as questões exigiam um maior nível de raciocínio lógico”, disse a estudante que pretende cursar Radiologia.

A estudante Jessiane Kaline, de 19 anos (Foto: Assis Fernandes / O DIA)

Já para Lucas Guilherme, de 18 anos, a prova que exigiu mais conhecimentos e atenção foi a de química. “Quero cursar administração e acho que me saí melhor no primeiro dia de provas, hoje, a prova de química estava mais difícil”, considera.

O estudante Lucas Guilherme, de 18 anos (Foto: Assis Fernandes / O DIA)

O certame contou com questões sobre mutação genética, rastreamento de bagagem nos aviões e até corrente elétrica dos peixes.

A Secretaria Estadual de Educação (Seduc) informa que divulgará o balanço do segundo dia de aplicação das provas no Piauí após as 17 horas. Segundo Ellen Gera, superintende de Ensino Superior da Seduc, foram registradas falta de energia em locais de aplicação de provas nas cidades de Picos e José de Freitas, onde os alunos ganharam tempo sobresselente para terminar o certame por conta do atraso na aplicação das provas em virtude do imprevisto.

