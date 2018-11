Enem: Camelô de 68 anos sonha em ingressar em universidade pública

Maria Helena, de 68 anos, é uma das participantes que faz o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Piauí. A idosa, que fez provas na Universidade Estadual do Piauí (Uespi), conta que trabalhou a vida toda como camelô e, apesar da idade, sonha em ingressar em uma universidade pública.



Camelô de 68 anos sonha em passar para universidade pública. (Foto: Glenda Uchôa/O Dia)



Mãe de dois filhos, dona Maria Helena presta vestibular desde 2010 e nunca desistiu de tentar cursar o ensino superior. Para se preparar para o exame, a idosa deixava o trabalho de lado e estudava o conteúdo para a prova, "um pouco todo dia".

Sobre o primeiro dia de provas, a falta de conhecimento sobre a internet, diz ela, foi um dos pontos que pesou contra na hora da redação. Apesar do mau desempenho na primeira fase, dona Maria Helena continua otimista com o resultado e acredita que a pontuação seja suficiente para a tão sonhada aprovação.

“Eu me dei muito mal por causa da redação, não tinha conhecimento desses temas relacionados à internet, então acho que não fiz uma boa prova, mas continuo otimista de que vou passar”, relata dona Maria Helena.

Questionada sobre o curso que pretende cursar, ela conta que não tem um curso específico, “o que os pontos derem certo, meu sonho mesmo é passar”, afirma otimista dona Maria Helena.

Nathalia Amaral, com informações de Glenda Uchôa.