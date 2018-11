“Você é mais do que uma nota”: Jovens oferecem acolhimento no Enem

Um grupo de jovens integrantes de uma liga de estudantes universitários, intitulada Aliança Bíblica Universitária (ABU), esteve presente em três locais de aplicação de prova para receber e acalmar os participantes no segundo dia de Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Com cartazes em punho e a mensagem: “Você é mais do que uma nota”, os estudantes oferecem canetas e chocolates em troca de abraços.



“Você é mais do que uma nota”: Jovens oferecem acolhimento no 2º dia de Enem. (Foto: Glenda Uchôa/O Dia)



A estudante de Psicologia Kelly Raíssa explica que a iniciativa foi pensada como uma forma de trazer força, amor, coragem e acolhimento para os estudantes, que geralmente são pressionados a alcançar boas notas no exame para pleitear uma vaga em universidades públicas e privadas no país. “Eles não são apenas uma nota, são mais do que isso”, diz a estudante.

Com a visibilidade do projeto, iniciado com quatro pessoas no primeiro dia de Enem ocorrido no último domingo (4), o grupo aumentou de tamanho. Neste domingo, 20 participantes participaram da ação em alguns dos principais locais de prova da capital, os colégios CPI, CEV e o Instituto Federal do Piauí (IFPI).

“Você é mais do que uma nota”: Jovens oferecem acolhimento no 2º dia de Enem. (Foto: Glenda Uchôa/O Dia)



Antes da abertura dos portões, o grupo ofereceu abraços, palavras de conforto, além de canetas e chocolates para tranquilizar o coração dos candidatos que realizam hoje as provas de Ciências da Natureza e Matemática.

Nathalia Amaral, com informações de Glenda Uchôa.