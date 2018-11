97 mil participantes devem fazer a segunda etapa do Enem no Piauí

É realizada hoje (11) a segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em todo o Brasil. No Piauí, 97 mil participantes, dos 109 inscritos, devem fazer a prova neste domingo. A redução do número de candidatos se dá pela abstenção registrada no primeiro dia de prova, quando 18% dos estudantes não compareceram. O índice foi o menor registrado em todo o Brasil.

Nesta segunda fase serão aplicadas questões de ciências da natureza e matemática. Para evitar contratempos, os estudantes que farão prova no Piauí devem estar atentos ao horário de aplicação de provas, pois, devido ao horário de verão, os portões abrem às 11h e fecham às 12h, em horário local. Ao todo, os candidatos terão cinco horas para resolver as questões, 30 minutos a menos do que no domingo passado.

Para fazer a prova, o estudante deverá apresentar um documento válido, oficial e com foto. Vale lembrar que, o candidato que chegar ao local de provas sem um documento válido deverá aguardar uma possível entrega do documento fora do local de provas. Além disso, documentos em formato digital não serão aceitos. É obrigatório o uso de caneta esferográfica de tinta preta e fabricada em material transparente.

Estudantes de aglomeram na entrada da Uespi no primeiro dia de prova do Enem. (Foto: Jailson Soares/O Dia)



Segundo as regras do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o candidato não poderá deixar o local de aplicação de prova antes das duas primeiras horas do exame, e só poderá levar o caderno de questões para casa faltando 30 minutos para o fim da prova.

A previsão é de que o gabarito oficial do Enem 2018 seja divulgado até o dia 14 de novembro, próxima quarta-feira. O resultado final será publicado no dia 18 de janeiro de 2019.

Nathalia Amaral