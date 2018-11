Portões fecham e inicia o segundo dia de provas do Enem 2018

Foram fechados pontualmente às 12h os portões dos locais de aplicação de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Apesar de intensa correria até dois minutos antes do fechamento dos portões, nenhum estudante chegou atrasado na Universidade Estadual do Piauí, campus Torquato Neto, um dos principais pontos de aplicação.

Nesta segunda etapa, os participantes deverão responder 90 questões nas áreas de Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia) e Matemática. Mais de 97 mil estudantes compareceram aos locais de prova no primeiro dia do Enem 2018, no domingo passado. Com meia hora a menos do que na primeira fase, os candidatos terão cinco horas para resolver as questões de múltipla escolha.

Segundo as regras do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o candidato não poderá deixar o local de aplicação de prova antes das duas primeiras horas do exame, e só poderá levar o caderno de questões para casa faltando 30 minutos para o fim da prova.



Mais de 97 mil estudantes compareceram aos locais de prova no Piauí para realizar o Enem no último domingo (Fotos: Assis Fernandes / O DIA)

Nathalia Amaral, com informações de Glenda Uchôa.