Incêndio em São Raimundo Nonato: bioma pode levar até 20 anos para ser recuperado

Há uma semana, os olhos dos piauienses voltaram-se para o grande incêndio que atingiu o município de São Raimundo Nonato, a 527 km de Teresina. Na cidade, ao Sul do Estado, fica o Parque Nacional Serra da Capivara, Patrimônio Cultural da Humanidade e berço do homem americano.



As chamas queimaram quilômetros de mata nativa, matou animais, atingiu comunidades e destruiu casas. O fogo também atingiu parte do corredor ecológico do município, que une a Serra da Capivara e a Serra das Confusões, uma das maiores áreas de preservação da caatinga do País, gerando uma perda incalculável na biodiversidade.



(Fotos: Larissa Ribeiro/Ascom Prefeitura de São Raimundo Nonato)

O biólogo Arnaldo Magalhães, professor da Universidade Federal Vale do São Francisco, alerta para o tempo de recuperação da fauna e flora da região. Além de acompanhar o incêndio que atinge o município de perto, o professor está ajudando a resgatar os animais da região. “O impacto no ecossistema da região é tão grande que levará de 10 a 20 anos a recuperação das áreas atingidas. Esse tempo pode ser reduzido com o plantio de árvores que ajudará na recuperação das áreas”, disse.