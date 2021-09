Parte do incêndio em São Raimundo Nonato é controlado e bombeiros trabalham em novos focos

O grave incêndio que atinge há mais de cinco dias a região da Serra da Capivara , em São Raimundo Nonato, está parcialmente controlado. A informação foi divulgada pela prefeitura do município no início da tarde deste domingo (12). A tragédia já destruiu cerca de 8km de vegetação na região e se aproxima do Parque Nacional da Serra da Capivara, o maior parque de pinturas rupestres do mundo.

No final do último sábado a aeronave enviada pelo humorista Whinderson Nunes chegou até a cidade e já está auxiliando o corpo de bombeiros na contenção das chamas.

De acordo com a Prefeitura uma boa parte da área já está em uma situação mais tranquila em comparação com os últimos dias. O Corpo de Bombeiros busca agora conter novos focos de incêndio.

“O incêndio que se alastrou da Serra dos Gringos no área do entorno do parque está controlado neste exato momento. A força tarefa segue trabalhando fazendo o rescaldo e o monitoramento da área. Novos focos serão combatidos no corredor ecológico Serra da Capivara/Confusões nas localidades mucambo, serra queixo e alpercata. Os bombeiros e brigadistas estão em deslocamento para reconhecimento de área que visa traçar estratégia e logística de combate” afirmou a prefeitura de São Raimundo Nonato em nota.



FOTO: Ascom/Prefeitura de São Raimundo Nonato







