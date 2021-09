Imagens de satélite mostram incêndio em São Raimundo Nonato; veja o vídeo

O incêndio de grandes proporções que atinge o município deSão Raimundo Nonato, já chega ao quarto dia. A cidade, que fica a 527 km de Teresina, recebeu mais 19 pessoas, entre brigadistas e bombeiros, cedidos pelo estado da Bahia para ajudar no combate ao fogo. No momento, o fogo avança em direção de algumas comunidades.

O secretário do Meio Ambiente de São Raimundo Nonato, André Landim, conta que a região está passando por um momento crítico.

“Há muito vento, o que atrapalha no combate às chamas. Equipes de combate estão atuando noite e dia para impedir o avanço das queimas, principalmente na parte da noite onde o clima está mais ameno. Infelizmente o fogo está em direção de comunidades e está cada vez mais próximo”, alerta o secretário.





As previsões de chuva para a região não são positivas. De acordo com o climatologista, Werton Costa, alguns modelos climatológicos apontam que só haverá chuva na segunda quinzena de outubro.

“Infelizmente não há nenhuma previsão consistente de chuva para a região. Por enquanto, as condições estão muito agressivas, principalmente na faixa Norte, que vai do litoral até a grande Teresina”, afirma o especialista.





(Fotos: Divulgação/Joaquim Neto)

Em algumas regiões, famílias já perderam pequenos animais, como galinhas, e caixas de abelha, usados para produção de mel. De acordo com o secretário, o fogo já atingiu algumas residências. Uma casa foi completamente atingida e outras duas foram apenas cercadas.

No momento, a prefeitura vem se mobilizando junto ao Instituto Chico Mendes e o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), além de contar também com o apoio da população que está auxiliando no combate.