Moradores tentam fugir de incêndio na região de São Raimundo Nonato; veja vídeo

O incêndio de grandes proporções que atinge a região de São Raimundo Nonato, a 527 km de Teresina, chega ao sétimo dia. Moradores de comunidades atingidas tiveram que deixar suas casas às pressas devido ao avanço das chamas nas residências. Uma equipe formada por mais de 60 brigadistas e bombeiros atuam no combate ao fogo na região.



De acordo com o secretário do Meio Ambiente de São Raimundo Nonato, André Landim, parte dos focos de incêndios já foram controlados e que os órgãos cometentes estão monitorando toda a região.

Leia mais: São Raimundo Nonato: avião enviado por Whindersson Nunes ajuda a controlar incêndio

“É uma tragédia muito grande que estamos vivendo. Já conseguimos controlar grande parte do incêndio, mas no momento ele se está no corredor ecológico da região, perto de comunidades onde, desde ontem, equipes estão trabalhando para apagar as chamas”, explica o secretário.





No momento, duas aeronaves estão sendo usadas para combater as chamas, sendo que uma delas foi cedida pelo humorista piauiense Whindersson Nunes.

A prefeitura vem se mobilizando junto ao Instituto Chico Mendes e o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), além de contar também com o apoio da população que está auxiliando no combate.

