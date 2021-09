São Raimundo Nonato: avião enviado por Whindersson Nunes ajuda a controlar incêndio

O grande incêndio que atinge o município de São Raimundo Nonato, a 527 km de Teresina, já chega há quase uma semana. Duas aeronaves estão sendo usadas para combater as chamas, sendo que uma delas foi cedida pelo humorista piauiense Whindersson Nunes.



Na tarde do último sábado (11), Whindersson anunciou que o avião pipa estava seguindo em direção à São Raimundo Nonato. A aeronave saiu de Barreiras (BA) e tem capacidade para levar até 1.800 litros de água. Segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros do Piauí, tenente-coronel, José Veloso, a ajuda foi providencial para conter as chamas, que estão praticamente controladas.



(Foto: reprodução/redes sociais)

“A aeronave que foi cedida pelo Whindersson Nunes permitiu jogar água nesses pontos, e isso favoreceu substancialmente a nossa ação, pois termina dando uma eficiência bem maior ao nosso trabalho. Deu uma boa ajuda, não resta dúvida. Foi extremamente importante essa atuação conjunta”, disse.



O porta-voz do Corpo de Bombeiros enfatiza que, com as aeronaves, os bombeiros conseguiam se aproximar dos focos de incêndio, diferente do veículo terrestre, que deixava a equipe até quatro quilômetros de distância dos pontos de queimada.



(Foto: Larissa Ribeiro)

“A presença das duas aeronaves potencializou todo o trabalho que estava sendo realizado na região, permitindo uma economia de esforço físico, pelo deslocamento da tropa, uma vez que a aeronave estava transportando o pessoal justamente para o ponto em que deveria atuar. O veículo que mais se aproximava, uma pickup, ficava de dois a quatro quilômetros dos pontos de ação dos bombeiros. Com a aeronave, eles já desciam esse efetivo no local de atuação”, disse.



O tenente-coronel José Veloso comenta ainda que, apesar do incêndio no Parque Serra da Capivara estar praticamente controlado, as chamas agora seguem em direção ao Parque Serra das Confusões, que já estão sendo combatidas.



“Na manhã desta segunda-feira (13), surgiu um foco no corredor ecológico, que une os parques ambientais da Serra da Capivara e Serra das Confusões. Esses dois parques são unidos por um grande corredor de mais de 50 km de extensão”, afirma.



