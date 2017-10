Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta sexta-feira (13/10)

Relatório aponta que 31 barragens apresentam alto risco de rompimento



O terror vivido no Piauí com o rompimento da Barragem de Algodões, em 2009, parece não ser uma realidade distante oito anos depois. Um relatório divulgado esta semana pela Agência Nacional de Águas (ANA) revelou que 31 barragens no estado foram classificadas na Categoria de Risco (CRI) alto, ou seja, apresentam problemas na estrutura que aumentam a probabilidade de rompimento.



Vítimas da superstição: animais são maltratados por crendices populares



A adoção de gatos pretos é sempre mais difícil, eles sofrem muita rejeição por conta de mitos e preconceitos criados contra eles. Mas tem épocas em que as pessoas querem muito “adotá-los". E isso não é necessariamente algo bom. ONGs e entidades protetoras de animais alertam para violência com os animais, que, muitas vezes, são perseguidos, maltratados e sacrificados em rituais, principalmente em datas como Halloween e Sextas-feiras 13.



Balada Literária em Teresina terá show de Jards Macalé





A Balada Literária, evento que acontece há doze anos na Cidade de São Paulo, chega a Teresina, em uma versão reduzida de dois dias, de 20 a 21 de outubro no Complexo Cultural Pedro II. Tudo porque o homenageado deste ano é o piauiense Torquato Neto.

Altos confirma acerto com Waldemar Lemos e anuncia mais dois reforços





A diretoria do Altos encerrou o mistério em torno do novo treinador. Waldemar Lemos, de 64 anos, será comandante do Jacaré durante a temporada 2018 em que o time vai disputar Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro, além de buscar o bicampeonato Piauiense. A diretoria confirmou também mais dois reforços; lateral-esquerdo Sidney, ex-Botafogo e o goleiro Gideão.



35 detentos de Esperantina seguem foragidos





Uma semana após a rebelião que culminou na fuga de 75 detentos da Penitenciária Luiz Gonzaga Rebelo, em Esperantina, 35 presos ainda estão sendo procurados. Além da fuga da sexta-feira (06), mais 10 detentos escaparam da unidade no domingo (08), totalizando 85 foragidos, dos quais, 50 já foram recapturados.



CVV promove curso para novos voluntários em prevenção ao suicídio





O CVV no Piauí disponibilizou desde o dia 01 de outubro o número 188, através do qual presta apoio emocional gratuito 24 horas por dia. Entretanto, para a manutenção desse serviço, o CVV Teresina necessita de novos voluntários para reforçar seu quadro. Para tanto, abriu as inscrições para um curso de capacitação e seleção de novos voluntários, que irá começar a partir do dia 29/10/2017.



