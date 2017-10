Balada Literária em Teresina terá show de Jards Macalé

A Balada Literária, evento que acontece há doze anos na Cidade de São Paulo, chega a Teresina, em uma versão reduzida de dois dias, de 20 a 21 de outubro no Complexo Cultural Pedro II.

Tudo porque o homenageado deste ano é o piauiense Torquato Neto. "Há tempo que eu quero tirar um pouco a Balada Literária do grande centro e levá-la a outros quatro cantos", diz o escritor, criador e curador do evento, Marcelino Freire, que já reuniu, nesses anos "baladeiros", nomes como os de Antônio Cândido, Caetano Veloso, Adriana Calcanhotto, Adélia Prado, João Ubaldo Ribeiro, Lygia Fagundes Telles e Ney Matogrosso.



"Uma característica da Balada sempre foi essa mistura. A de todos os gêneros de expressão. Do Piauí já vieram muitos autores. De todo canto vem sempre um artista se juntar a nós". Irmanar-se àquilo que Freire chama de "literatura sem frescura". No ano em que Torquato é celebrado, não poderia ser diferente. Haverá escritores, cantores, pintores, cineastas.



Para a Balada Literária de São Paulo, que vai de 8 a 12 de novembro, já estão confirmadas, por exemplo, entre outras, as presenças de Tom Zé, Arnaldo Antunes, Márcia Castro, Conceição Evaristo, Paulo Lins, Milton Hatoum e Jards Macalé. Ele, inclusive, um dos principais parceiros de Torquato, que fará o show de abertura da Balada em Teresina na noite do dia 20 de outubro, no Theatro 4 de Setembro, com a participação especial da cantora piauiense Patrícia Mellodi.

O Governo do Estado do Piauí, entendendo a importância dessa homenagem, que já tem rendido frutos para a redescoberta da obra de Torquato, é um dos que apoiam a Balada Literária, que também terá uma versão em Salvador, de 3 a 5 de novembro. Da capital baiana, virá o poeta Nelson Maca, que estará no show de Emerson Boy no encerramento, a acontecer também no Theatro 4 de Setembro.



Alguns artistas locais, como Thiago E, Demétrios Galvão, Wellington Soares e Lucas Rolim, tanto participarão da festa em Teresina como da de São Paulo. "Eventos assim ajudam a humanizar a figura dos escritores. Torquato tinha essa humanidade e essa pluralidade. Vamos festejar isto em grande estilo e com muito afeto. A família de Torquato Neto, o primo George Mendes e o filho Thiago Nunes, será meio que a anfitriã das três Baladas. Vai ser um viva coletivo a Torquato. Todo mundo junto. Em uma grande geléia geral", diz Marcelino Freire. "Em tempos tão sombrios, a arte de Torquato vem nos dizer ainda mais. Sempre atual, sempre à frente do seu tempo", completa.



