CVV promove curso para novos voluntários em prevenção ao suicídio

O CVV no Piauí disponibilizou desde o dia 01 de outubro o número 188, através do qual presta apoio emocional gratuito 24 horas por dia. Entretanto, para a manutenção desse serviço, o CVV Teresina necessita de novos voluntários para reforçar seu quadro. Para tanto, abriu as inscrições para um curso de capacitação e seleção de novos voluntários, que irá começar a partir do dia 29/10/2017.

Para participar do curso de formação de novos voluntários as únicas exigências são: a) ter disponível pelo menos quatro horas semanais para o atendimento; b) ser maior de idade (18 anos); e c) vontade de conversar com qualquer pessoa que busque ajuda, sem críticas ou preconceitos.

O curso é gratuito e as inscrições podem ser feitas pela internet, através do endereço eletrônico www.cvv.org.br ou pelo telefone (86) 3222-0000. No curso são repassadas as técnicas de apoio emocional baseadas na linha humanista, do psicólogo Carl Rogers, também conhecida como “abordagem centrada na pessoa”, onde se detalham as formas de escuta do outro, além das formas de se conversar com as pessoas, detalhando o “que” e “como” falar.

O curso será ministrado no auditório da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi), localizado na Rua Álvaro Mendes, 861, centro, atrás da Prefeitura de Teresina. O curso será ministrado em 08 aulas, sendo a primeira no dia 29/10/2017, das 08 às 12 horas. As demais aulas serão ministradas nos 03 fins de semana seguintes, aos sábados, das 14h às 18h, e aos domingos, das 08h às 12h. A última aula será ministrada no sábado, dia 25/11.

O curso é aberto a toda e qualquer pessoa de boa vontade, entretanto o CVV Teresina gostaria de fazer um convite especial às pessoas que já estão aposentadas e que têm o desejo de ocupar seu tempo livre com uma atividade de grande valor social, uma oportunidade de servir ao outro, dando um pouco de si e de seu “ombro amigo”.

Para mais informações acerca do curso, contactar o Coordenador de Divulgação do CVV Teresina, Eyder Mendes, pelo telefone/whatsapp (86) 99987-9849 ou pelo e-mail eyder.silva@hotmail.com.

CVV