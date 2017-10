Uma semana após fuga em massa, 35 detentos de Esperantina seguem foragidos

Uma semana após a rebelião que culminou na fuga de 75 detentos da Penitenciária Luiz Gonzaga Rebelo, em Esperantina, 35 presos ainda estão sendo procurados. Além da fuga da sexta-feira (06), mais 10 detentos escaparam da unidade no domingo (08), totalizando 85 foragidos, dos quais, 50 já foram recapturados.



Ainda na semana passada, o governador Wellington Dias já havia decretado situação de emergência no presídio. A penitenciária de Esperantina está sem presos no momento, porque os 167 que ainda se encontravam no local foram transferidos para outras unidades, após interdição feita pela Sejus nesta quinta-feira (12). O local tinha risco de desabamento em alguns pavilhões por causa da depredação ocorrida na rebelião.



A Penitenciária de Esperantina foi interditada após risco de desabamento nos pavilhões (Foto: Divulgação/Sejus)

A fuga em massa causou pânico nos moradores de Esperantina e a cidade passou um dia com aulas e serviços públicos parados por conta do risco de condenados pela Justiça estarem circulando na região. Pelas redes sociais, a população esperantinense manifestava seu medo e o receio de ter um presídio sem estrutura construído em zona próxima à aglomeração urbana.

O reforço na segurança da unidade passou a contar com a presença de homens da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP), enviada pelo Governo Federal após solicitação do governador Wellington Dias e do Secretário de Justiça, Daniel Oliveira. Além da FTIP, homens da Polícia Militar e agentes penitenciárias atuam na busca pelos foragidos restantes.

A Sejus espera concluir nos próximos dias a seleção da empresa que vai fazer os reparos e reforço da segurança do Presídio de Esperantina.

Maria Clara Estrêla