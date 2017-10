Altos confirma acerto com Waldemar Lemos e anuncia mais dois reforços

A diretoria do Altos encerrou o mistério em torno do novo treinador. Waldemar Lemos, de 64 anos, será comandante do Jacaré durante a temporada 2018 em que o time vai disputar Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro, além de buscar o bicampeonato Piauiense. A diretoria confirmou também mais dois reforços; lateral-esquerdo Sidney, ex-Botafogo e o goleiro Gideão.

Waldemar Lemos será o treinador do Altos em 2018 (FOTO: Jailson Soares)

Os dois nomes são conhecidos do treinador Waldemar Lemos, mas as contratações foram feitas diretamente pelo Diretor de Futebol do Altos, Ricardo Pereira. Gideão, de 29 anos, estava no Tupi (MG) e passou quatro temporadas na equipe do Náutico onde trabalhou com Waldemar Lemos e também com o goleiro Rodrigo, que vestiu a camisa do Altos esse ano e teve seu contrato renovado.

“O Gideão é ex-goleiro do Náutico e estava no Tupi recentemente onde disputou o mineiro por lá. Gideão junto com o Rodrigo subiu o Náutico para a Série A do Brasileiro junto com o próprio treinador Waldemar Lemos. Conheço o trabalho dele pelos classicos que fez aqui contra Santa Cruz, Sport e acredito que será um grande goleiro pra equipe”, conta o Diretor de Futebol Ricardo Pereira.

Gideão é um dos reforços do Jacaré (FOTO: ASCOM Náutico)

O lateral-esquerdo Sidney, tem passagem por grandes clubes como Santos, São Paulo e Botafogo (RJ). O atleta é o segundo nome da posição após a confirmação de Wesley, de 26 anos, ex-River. Após as confirmações de datas da Copa do Nordeste a intenção é que a equipe se apresente as atividades no mês de novembro, mas a data ainda será acertada entre diretoria e comissão técnica.

Além desses nomes, o Jacaré já renovou os contratos de Manoel, Eduardo e Tavares (atacantes), Wagner e Marconi (volantes), Dos Santos e Netinho (laterais), Leone (zagueiro) e tem três atletas emprestados ao Parnahyba na disputa da Copa Piauí: Alex Mineiro, Ítalo e Ivo. O nome do atacante Ronny, ex- Botafogo, também foi confirmado como reforço essa semana .

O Altos é único time do estado com calendário completo para temporada 2018. A equipe tem vaga garantida na Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro além da competição Estadual.

Pâmella Maranhão