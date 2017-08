Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta sexta-feira (04/08)

Mulher entra em trabalho de parto no Shopping da Cidade



Uma mulher identificada como Ana, de 25 anos, entrou em trabalho de parto e teve seu bebê no térreo do Shopping da Cidade, em Teresina, na manhã desta sexta-feira (04). Ela estava no centro quando sentiu vontade de ir ao banheiro.



Quadrilha de assaltantes fazem motorista de refém para roubar carga



O Núcleo de Inteligência da Polícia Militar do Piauí interceptou e prendeu, nesta sexta-feira (04), uma quadrilha de assaltantes de carga, na BR-316, nas proximidades do Povoado Baixão Grande. Segundo informações da Polícia Militar, o bando havia tomado de assalto um caminhão e feito dois reféns na cidade de Valença, a cerca de 216km de Teresina, com destino ao município de Timon, no Maranhão.



Polinter prende 'Nego Wilson', que diz ter matado mais de 15 pessoas



No início da manhã desta sexta-feira (4), a Delegacia de Polícia Interestadual (Polinter) deflagrou a operação "Acossar". Sob o comando do delegado Luciano Alcântara, os policiais civis efetuaram a prisão de Wilson da Silva Barreto, conhecido como "Nego Wilson", que tem uma vasta ficha criminal e é considerado uma pessoa altamente perigosa.



Chico Lucas reúne-se com Riedel e pede o afastamento preventivo de delegado



O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Piauí, Chico Lucas, reuniu-se nesta sexta-feira (4) com o delegado-geral Riedel Batista para tratar da discussão envolvendo o delegado Anchieta Pontes e dois advogados, os irmãos Leonardo Carvalho Queiroz e Renato Queiroz - fato ocorrido na sexta-feira passada (28), na Central de Flagrantes de Teresina.



Homem é preso por estupro após usar fotos íntimas para chantagear a ex



Um caso de coação, ameaça e estupro na modalidade virtual terminou com o cumprimento de dois mandados de prisão realizados pela Delegacia de Repressão aos Crimes Virtuais na manhã desta sexta-feira (4). Segundo a investigação, uma universitária estava sendo coagida pelo ex-namorado que ameaçava divulgar fotos íntimas da vítima, e ordenava que ela produzisse novas imagens e vídeos e enviasse para ele.



