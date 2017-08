Chico Lucas reúne-se com Riedel pra tratar de embate entre delegado e advogados

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Piauí, Chico Lucas, vai se reunir nesta sexta-feira (4) com o delegado-geral Riedel Batista para tratar da discussão envolvendo o delegado Anchieta Pontes e dois advogados, os irmãos Leonardo Carvalho Queiroz e Renato Queiroz - fato ocorrido na sexta-feira passada (28), na Central de Flagrantes de Teresina.

Chico Lucas, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Piauí

Imagens feitas pelas câmeras internas da Central mostram o momento em que o delegado empurra os advogados. Os registros foram repassados para a OAB-PI e comprovam que, de fato, o delegado Anchieta Pontes chega a sacar sua arma, conforme a versão apresentada pelos irmãos.

Momentos após o incidente, integrantes da Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados (CDPA) dirigiram-se até a Central de Flagrantes para dar suporte aos dois advogados envolvidos na discussão. No mesmo dia, a advogada Roberta Oliveira, presidente da comissão, informou que a Ordem dos Advogados ajuizaria um procedimento criminal contra o delegado. “Não podemos permitir atitudes como esta. A OAB-PI tomará todas as medidas cabíveis para que o delegado possa responder por seus atos. Estamos diariamente vigilantes na luta pela defesa das prerrogativas, combatendo atos de tal natureza”, afirmou Roberta, na ocasião.

O Sindicato dos Delegados de Polícia Civil de Carreira do Estado do Piauí (Sindepol-PI), por sua vez, saiu em defesa de Anchieta Pontes, ressaltando que "as prerrogativas foram totalmente preservadas, mas estas não podem ser instrumento para abusos". A entidade informou, ainda, que iria representar contra o advogado Leonardo Carvalho Queiroz, junto ao Conselho de Ética da OAB-PI, alegando que ele teria desacatado o delegado Anchieta, que estava de plantão na Central de Flagrantes.

O sindicato afirmou também, por meio de nota, que a classe dos advogados ficou revoltada com o caso, sustentando que o delegado teria apenas "colocado a mão sobre sua arma", com o intuito de garantir a preservação da sua integridade física.

Ainda segundo o Sindepol-PI o embate teria iniciado porque o advogado Leonardo Queiroz teria impedido que Anchieta Pontes realizasse seu trabalho, "interferindo na narração de terceiros, impossibilitando assim a fiel conclusão do serviço e a apuração da verdade dos fatos". Na nota, o sindicato afirma que o advogado "não agiu com urbanidade" e foi "extremamente agressivo".

O Sindepol-PI também criticou o fato de Leonardo Queiroz ter exigido que o delegado apresentasse sua carteira funcional da Polícia Civil.

O delegado Carlos André foi designado para acompanhar o caso.

