Quadrilha de assaltantes fazem motorista de refém para roubar carga

O Núcleo de Inteligência da Polícia Militar do Piauí interceptou e prendeu, nesta sexta-feira (04), uma quadrilha de assaltantes de carga, na BR-316, nas proximidades do Povoado Baixão Grande. Segundo informações da Polícia Militar, o bando havia tomado de assalto um caminhão e feito dois reféns, enquanto fugiam para a cidade de Timon, no Maranhão.



Caminhão roubado pelos supostos assaltantes. (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

De acordo com o Núcleo de Inteligência da PM/PI, os supostos assaltantes haviam tomado o caminhão de assalto com o intuito de roubar a carga e, durante a ação, fizeram o motorista do caminhão e um estivador de reféns. Na abordagem, a Polícia encontrou em posse dos suspeitos, além do caminhão, duas armas de fogo, sendo uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 38, e uma caminhonete Frontier de placa ODX-2614, veículo usado no assalto.

Caminhão foi abordado por três homens em uma caminhonete de placas ODX 2614. (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Entre os supostos assaltantes está um foragido do sistema prisional do Piauí, identificado como Clidenor Silva Pereira, vulgo Branco. Além dele, também foram detidos mais dois envolvidos no assalto, identificados como Josivaldo Ferreira, conhecido por Cigano, e Rafael da Silva Sousa.

Os três envolvidos foram encaminhados para a sede do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco) para os devidos procedimentos legais.

Nathalia Amaral