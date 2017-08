Mulher entra em trabalho de parto no Shopping da Cidade

Uma mulher identificada como Ana, de 25 anos, entrou em trabalho de parto e teve seu bebê no térreo do Shopping da Cidade, em Teresina, na manhã desta sexta-feira (04). Ela estava no centro quando sentiu vontade de ir ao banheiro.

O parto foi realizado pela estudante de enfermagem Steffania Geysa, que está no sétimo período do curso. “Eu fiquei muito emocionada. Até agora não sabia sobre o que iria fazer meu TCC, mas já descobri. Será sobre obstetrícia”, afirmou a jovem.

De acordo com testemunhas, quando Ana sentiu um líquido descendo, percebeu que estava parindo e pediu ajuda. Várias pessoas presentes no Shopping da Cidade se mobilizaram. Panos foram colocados no chão e estendidos para dar mais privacidade à mulher.

Quando a ambulância do Samu chegou, Ana já estava com a criança nos braços. O bebê do sexo masculino nasceu 20 minutos depois que a mãe entrou em trabalho de parto. “Todo mundo ajudou. Ele recebeu vários presentes e já saiu daqui vestido”, conta Steffania.

A mulher foi levada para uma maternidade e a avó da criança foi avisada por telefone.

Nayara Felizardo e Karoll Oliveira