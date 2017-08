Dois são presos por usar fotos íntimas para ameaçar mulher

Um caso de coação, ameaça e estupro virtual terminou com o cumprimento de dois mandados de prisão realizados pela Delegacia de Repressão aos Crimes Virtuais na manhã de hoje (04). Segundo a investigação, uma mulher estaria sendo coagida por um homem que ameaçava divulgar fotos íntimas da vítima, e até ordenava a ela que produzisse novas imagens.

O caso chama atenção pelo uso do termo “estupro virtual”. A Secretaria de Segurança Pública explicou, por meio de nota, que o crime se caracteriza pela exploração sexual ou pornográfica de uma pessoa mediante ameaça através da internet. No caso revelado hoje, o homem exigia que a vítima enviasse fotos se masturbando.

Os policiais também cumpriram mandado de busca e apreensão, onde foram levados computador e diversos celulares e HDs, que devem passar por perícia.

A investigação apurou que um dos acusados roubou fotos íntimas da vítima e criou um perfil falso em uma rede social. Através do perfil, ele entrou em contato com a mulher e passou a exigir novas fotos sob a ameaça de divulgar as primeiras. O acusado teria ameaçado divulgar ainda um segundo perfil falso, com fotos de familiares da vítima, inclusive de seu filho menor de idade, junto com as fotos íntimas.

A vítima teria atendido às exigências do estuprador, e enviado as imagens de conteúdo íntimo. A ameaça avançou, e o acusado passou a exigir vídeos da mulher se masturbando, o que configura o crime de estupro virtual.





Nayara FelizardoAndrê Nascimento