Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta quinta-feira (07/12)

Mulher faz ameaças a delegado nas redes para se vingar do ex-marido



A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática conseguiu desvendar, na manhã desta quinta-feira (7), os crimes de ameaça e injúria tendo como vítima o Delegado Menandro Pedro, titular da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (Depre). Segundo a Polícia Civil, a suspeita de ter cometido os crimes é ex-mulher de um militar do Exército e teria ameaçado o delegado pelas redes sociais para se vingar do ex-marido.



Conselho tutelar afirma que jovem sofreu surto ao agredir diretora



Conselheiros tutelares, representantes da 4ª Gerência Regional de Educação (GRE) e familiares da adolescente que agrediu a diretora de uma escola pública de Teresina se reuniram na manhã desta quinta-feira (07) para conversar sobre a situação da jovem, que foi diagnosticada com depressão. Esse foi o primeiro encontro do conselho tutelar com a família da jovem.



Polícia resgata animais silvestres mantidos em cativeiro e prende dois

A Polícia Civil do Piauí deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), a operação Ártemis, efetuando a prisão de duas pessoas pela prática de crimes ambientais, no município de Capitão de Campos, distante 144 km de Teresina.



Empresário é preso por agredir ex-namorada com golpes de facão



O empresário Valdeci de Oliveira Leite foi preso preventivamente nesta quinta-feira (7), no município de Presidente Dutra no Maranhão, localizado a cerca de 210 km de Teresina, após ser acusado de ter agredido a ex-namorada com golpes de facão. O crime aconteceu no último dia 12 de novembro, na cidade de Floriano, interior do Piauí.

Homem é flagrado praticando zoofilia em praça pública no interior do Piauí



Circula nas redes sociais um vídeo de um homem praticando zoofilia com um jumento, em meio a uma praça pública na cidade de Porto do Piauí, a 134 quilômetros de Teresina. Moradores da cidade estão preocupados porque o homem que aparece no vídeo teria transtornos psicológicos e estaria causando riscos à população.



